Mehmet Şimşek’ten Son Dakika Asgari Ücret Sözleri! Hükümetin Planını Ortaya Çıkaracak Açıklama: ‘Enflasyonun Üzerinde Seyredecek’

Asgari ücrete zam ne olur? Yeni asgari ücret kaç TL olacak? 7 milyon çalışanı doğrudan 86 milyonun gelirini dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret belirleme süreci devam ediyor. Dün gerçekleştirilen ikinci toplantıdan da bir sonuç çıkmayınca vatandaşların merakı git gide artmıştı. Ancak gelen son dakika açıklaması en net ipuçlarından birini ortaya koydu!

BAKAN ŞİMŞEK’TEN MECLİS’TE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Şimşek buradaki konuşmasında çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi.

“Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” diyerek hükümetin bu konudaki tavrını bir kez daha hatırlatan Bakan Şimşek, “Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek” ifadelerini kullandı.

HANGİ ENFLASYON?

Bakan Şimşek’in açıklamaları hedef enflasyon mu gerçekleşecek enflasyon mu? sorusunu da akıllara getirdi. Ancak Şimşek’in açıklamalarından yola çıkılarak yapılan yorumlar ortalama enflasyon formülünü gündeme getirdi. Bu kapsamda yüzde 21’lik hedef enflasyon ve yüzde 44’lük beklenen 2024 yıl sonu enflasyonu ortalaması olan yüzde 32,5’luk artışa göz kırpıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi