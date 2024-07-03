Artık İstanbul'da Yaşamak İmkansız: Evinize 63 bin 524 Lira Girmiyorsa Yandınız

İstanbul'da yaşamak artık lüks oldu. İstanbul'da yaşamak isteyen 4 kişilik bir ailenin ortalama maliyeti dudak uçuklattı...

İstanbul Planlama Ajansı'nın Haziran ayı 'İstanbul'da Yaşam Maliyeti' araştırmasının sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,55 arttı. Bu yılın ilk 6 ayında ise yaşam maliyetinde yüzde 29,22 artış gözlemlendi.

Haziran ayında İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,25 arttı. Dört kişilik bir ailenin Haziran ayındaki ortalama yaşam maliyeti 63 bin 524 lira olarak belirlendi. Bu miktar, geçtiğimiz aya göre 2 bin 1 lira artış gösterdi.

Temel gıda ürünlerinde yıllık bazda önemli artışlar yaşandı. Geçen yılın Haziran ayına kıyasla yoğurt fiyatı yüzde 90, nohut yüzde 89,16, süt yüzde 76,36, bulgur yüzde 67,44, ayçiçek yağı yüzde 56,62, patates yüzde 54,86, ve toz şeker yüzde 45,15 oranında arttı. Aylık bazda ise gıda ürünlerinde en büyük artış yüzde 6,15 ile toz şeker fiyatında görüldü.

Temel tüketim maddelerinden ağız ve diş bakımı ürünleri yıllık bazda yüzde 206,24, aylık bazda ise yüzde 27,81 oranında artış kaydetti. Bulaşık için temizlik ve bakım ürünlerinde de yıllık bazda yüzde 158,39, aylık bazda yüzde 12,76 artış görüldü.