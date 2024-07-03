'Benim Kafam Basmadı' Demişti... Armağan Çağlayan'ın Enflasyon Sorusuna Mahfi Eğilmez'den Yanıt!

Ünlü televizyon yapımcısı ve YouTube yayıncısı Armağan Çağlayan, TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından 'Benim kafam basmadı' diyerek ekonomistlere soru yöneltti. Armağan Çağlayan'ın sorusuna Prof. Dr. Mahfi Eğilmez'den yanıt geldi.

'Benim Kafam Basmadı' Demişti... Armağan Çağlayan'ın Enflasyon Sorusuna Mahfi Eğilmez'den Yanıt!

TÜİK haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre TÜFE, haziranda yüzde 1,64 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 71,6 olarak gerçekleşti. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG ise aylık enflasyonu yüzde 4,27, 12 aylık enflasyonu yüzde 113,08 olarak hesapladı.

TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla ENAG'ın rakamları arasındaki farka değinen Armağan Çağlayan, ekonomistlere şöyle seslendi:

'HOCALARIMA SORUM VAR'

'Bir ülke 3 farklı enflasyon rakamı. TÜİK, ENAG, ITO….. Hepsi bir ay boyunca aynı yerlerden aynı miktarda aynı malzemeyi alsa sonuç ne çıkar acaba?

Hocalarıma bir sorum var. Benim kafam basmadı :) Şimdi bütün ekonomi programı TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre yapılıyorsa, ve bu açıklanan enflasyon oranları 'gerçek' değilse. Uygulanan ekonomi programı hiçbir zaman başarılı olmaz? Benim düz mantığım böyle çalışıyor. Yanlış mı?'

MAHFİ EĞİLMEZ'DEN CEVAP GELDİ

Eğilmez, "Son derecede doğru bir yaklaşım Armağan Bey. Eğer enflasyon % 120 ise ve biz onu % 75 olarak açıklayıp enflasyonu düşürecek politika araçlarını % 75'e göre ayarlıyorsak ciddi ve kalıcı bir başarıya ulaşmamız kesinlikle mümkün olmaz" yanıtını verdi.

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