Araştırma: Özel Günlerde Hediye Almak Çalışanların Bağlılığını Artırıyor

Pluxee’nin araştırmasına göre çalışanların yüzde 60’ı, özel günlerde esnek ve kişiselleştirilmiş hediyelerle hatırlanmak istiyor. Geleneksel hediyeler yerini, özgür kullanım sunan dijital çözümlere bırakıyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Araştırma: Özel Günlerde Hediye Almak Çalışanların Bağlılığını Artırıyor

Pluxee Türkiye, bayram gibi özel günlerde kurumsal hediyeleşmenin önemine dikkat çeken yeni veriler paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre çalışanların yüzde 60’ı, bu tarz özel günlerde hatırlanmanın kuruma olan bağlılıklarını ve genel çalışma motivasyonlarını artırdığını belirtiyor. Geleneksel hediye kalıplarının yerini ise hızla dijitalleşen, kişiselleştirilebilir ve özgür kullanım sunan çözümler alıyor.

Pluxee’nin paylaştığı veriler, özellikle dijital hediye kartlarının yükselişte olduğunu gösteriyor. X kuşağının yüzde 79’u, Z kuşağının ise yüzde 92’si işverenlerinden esnek çözümler bekliyor. Bu değişimi değerlendiren Pluxee Türkiye İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu, "Bugünün çalışanı yalnızca bir hediye değil; anlam, tercih hakkı ve esneklik istiyor. İşverenlerin özel günlerde yaptığı jestler artık sadece bir nezaket değil, stratejik bir bağlılık ve verimlilik aracı" dedi.

Pluxee’nin sunduğu “Pluxee Hediye” çözümü, çalışanların bayram gibi özel günlerde aldıkları hediyeleri istedikleri şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor. Gıda, giyim, teknoloji, ev dekorasyonu gibi geniş kategorilerde 90 binden fazla noktada geçerli olan bu çözüm, hem çalışan memnuniyetini artırıyor hem de işverenlere yüzde 45’e varan vergi avantajı sağlıyor.

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