Milyonlar Merak Ediyordu... Yemek Kartlarıyla İlgili Kritik Karar

Yemek kartı tartışmaları gündemden düşmezken, Danıştay bu konuda dikkat çeken bir karar verdi. Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren kararla birlikte artık yemek ve gıda bedellerini karşılayan yemek kartları ile yapılan ödemeler sigorta primi matrahına dahil olmayacak.

Milyonlar Merak Ediyordu... Yemek Kartlarıyla İlgili Kritik Karar

Milyonlarca çalışanın yemek ve market alışverişinde kullandığı yemek kartlarıyla ilgili dikkat çeken bir karar verildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, hem çalışanı hem de hem işvereni ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Karar, işverenlerin çalışanlarına yönelik yemek yardımlarının niteliği, kapsamı ve sigorta primi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hakkındaki soruları yanıtladı.

Milyonlar Merak Ediyordu... Yemek Kartlarıyla İlgili Kritik Karar - Resim : 1

Ekonomim'den Yaşar Çatalkaya'nın haberine göre; bundan böyle sadece yemek ve gıda bedellerini karşılayan yemek kartları ile yapılan ödemeler, "ayni yardım" olarak kabul edilecek ve böylece sigorta primine esas kazanca dahil olmayacak. Bu kararla, hem işverenlerin mali yükü azalırken hem de çalışanların sosyal haklarının güvence altına alınacağı belirtiliyor.

Milyonlar Merak Ediyordu... Yemek Kartlarıyla İlgili Kritik Karar - Resim : 2

BAŞKA AMAÇLARLA KULLANILAMAZ

Danıştay'ın kararının gerekçesinde yer verilenler şu şekilde:

-Yemek kartı ile yapılan ödemeler, yalnızca yemek hizmeti veya tüketime hazır gıda alımında kullanılıyorsa "ayni yardım" sayılır.
-Bu durumda, yardım sigorta primine esas kazanca dahil edilmez.
-Kartın nakit çekime veya başka amaçlarla kullanılmasına imkan tanımaması önemlidir.
-SGK’nın genelgesi, Kanun’da olmayan ek sınırlamalar getirmiştir.
-5510 sayılı Kanun’un 80. maddesi, yemek yardımının ayni mi, nakdi mi olduğuna göre farklı sonuçlar öngörür; mekânsal bir ayrım (işyeri içi/dışı) öngörmez.

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Kaynak: Ekonomim

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