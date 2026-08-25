Aracıyla Yola Çıkacaklar Dikkat! Benzine Yeni Zam Geldi

Akaryakıt fiyatlarında petrol hareketliliğinin etkisi sürüyor. Benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 2 lira 74 kuruş zam gelirken, büyükşehirlerde fiyatlar 74 ile 76 lira arasında değişiyor.

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Aracıyla Yola Çıkacaklar Dikkat! Benzine Yeni Zam Geldi
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Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 74 kuruş zam yapıldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BENZİNİN LİTRE FİYATI

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 74,26 lira, Anadolu Yakası'nda 74,11 lira oldu. Ankara'da 75,23 lira, İzmir'de 75,53 lira, Bursa'da 75,34 lira, Adana'da 76,08 lira ve Antalya'da 76,45 lira seviyesine çıktı.

Aracıyla Yola Çıkacaklar Dikkat! Benzine Yeni Zam Geldi - Resim : 1

ŞEHİRLERDE FİYATLAR NE DURUMDA?

Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 74,26 lira, Anadolu Yakası'nda 74,11 lira, Ankara'da 75,23 lira, İzmir'de 75,53 lira, Bursa'da 75,34 lira, Adana'da 76,08 lira, Antalya'da 76,45 lira ve Kocaeli'de 74,70 lira seviyesinde bulunuyor.Benzin fiyatlarında il ve ilçelere, dağıtım firmalarına ve satış yapılan istasyonlara bağlı olarak küçük farklılıklar görülebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Petrol Akaryakıt
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