Araç sahiplerine kötü haber: Motorine büyük zam geliyor!
Motorinin litre fiyatına 1 lira zam gelmesi bekleniyor.
Seçimin ardından peş peşe gelen zamların ardından motorinde indirim yapılmıştı. NTV'nin haberine göre motorine 22 Ağustos itibariyle motorine 1 lira zam gelecek. Zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 38 liraya yaklaşacak.
İstanbul'da bugün motorinin litresi 36 lira 83 kuruşa satılıyor. Ankara'da litre fiyatı 37 lira 32 kuruş, İzmir'de ise 37 lira 49 kuruş.
İstanbul motorin fiyatları 36,86 TL
Ankara motorin fiyatları 37,37 TL
İzmir motorin fiyatları 37,54 TL
İstanbul benzin fiyatı 37,74 TL
Ankara benzin fiyatı 38,28 TL
İzmir benzin fiyatı 38,38 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin fiyatı ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.