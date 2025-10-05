Antalya'nın Şifa Kaynağı Margoz Üzümünün Hasadı Başladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen margaz üzümünün hasadı başladı. Üretici Hamdi Bozkurt "Üzümleri toplayıp asarız ve nisana kadar tüketiriz. Çekirdekli olan bu üzüm şifa kaynağıdır" dedi.

Son Güncelleme:
Antalya'nın Şifa Kaynağı Margoz Üzümünün Hasadı Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Likyalılardan bugüne uzanan, kültür mirası olarak sofraları süslemeye devam eden margaz üzümü, kendine özgü tadı, kalın kabuğu ve raf ömrünün uzun olmasıyla öne çıkıyor.

Üzümlü Mahallesi'nde yaklaşık 150 dönüm alandan özenle toplanan üzümler, kasalara konulduktan sonra satışa sunuluyor. Üzümlü Mahalle Muhtarı Osman Erer, margaz üzümünün hasadına ağustosta başlandığını ve kasımın ortalarına kadar sürdüğünü söyledi.

BU YIL TESCİLLENDİ

Üzümün, sofralık, pekmezlik ve sanayi üretimi olmak üzere 3 farklı kullanım alanı olduğunu belirten Erer, Tekirdağ Üniversitesinden akademisyenlerin 2022'deki çalışmalarının ardından margaz üzümünün bu yıl tescillendiğini kaydetti.

"NİSAN'A KADAR TÜKETİRİZ"

Atalarından miras kalan bu üzümün kaybolmaması için fidanlar yetiştirdiklerini ifade eden üretici Hamdi Bozkurt, "Bahçemden yaklaşık 25 tona yakın meyve hasadı yapıyorum. Köyümüzün de temel bir ürünü olan bu üzüm bize gelir kaynağı oluyor. Fethiye ve Antalya'da yetişen, ticareti yapılan üzüm fidanları buradan çıkıyor. Üzümleri toplayıp asarız ve nisana kadar tüketiriz. Çekirdekli olan bu üzüm şifa kaynağıdır. Hiçbir şekilde kimyasal kullanmıyoruz. Hastalığa çok dayanıklı bir bitkidir" dedi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Havayolu Şirketi Duyurdu: Kabin Bagajlarında Yeni Dönem! O Zorunluluk Artık Kalktı Kabin Bagajlarında Yeni Dönem
Son Dakika: Süper Lig'de Teknik Direktör Ayrılığı! İstifası Resmen Kabul Edildi Süper Lig'de Teknik Direktör Ayrılığı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Türkiye'nin Dev Bankası Resmen Satılıyor Türkiye'nin Dev Bankası Resmen Satılıyor
2022 Yılında Sektöre Girmişti: Türkiye'nin Araç Kiralama Devi Resmen Satıldı Türkiye'nin Araç Kiralama Devi Resmen Satıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler
İstanbul'da 'Sağanak Yağış' Alarmı! Meteoroloji Uyardı, Çok Sert Vuracak İstanbul'da 'Sağanak Yağış' Alarmı!
Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız' Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız'
Turizm Cenneti Likya Yolu'nda Esrarengiz Kayıplar: Şimdi de Polonyalı Turistten Haber Alınamıyor Likya Yolu'nda Neler Oluyor? Şimdi de Polonyalı Turist Kayıp