Antalya'nın Şifa Kaynağı Margoz Üzümünün Hasadı Başladı

Likyalılardan bugüne uzanan, kültür mirası olarak sofraları süslemeye devam eden margaz üzümü, kendine özgü tadı, kalın kabuğu ve raf ömrünün uzun olmasıyla öne çıkıyor.

Üzümlü Mahallesi'nde yaklaşık 150 dönüm alandan özenle toplanan üzümler, kasalara konulduktan sonra satışa sunuluyor. Üzümlü Mahalle Muhtarı Osman Erer, margaz üzümünün hasadına ağustosta başlandığını ve kasımın ortalarına kadar sürdüğünü söyledi.

BU YIL TESCİLLENDİ

Üzümün, sofralık, pekmezlik ve sanayi üretimi olmak üzere 3 farklı kullanım alanı olduğunu belirten Erer, Tekirdağ Üniversitesinden akademisyenlerin 2022'deki çalışmalarının ardından margaz üzümünün bu yıl tescillendiğini kaydetti.

"NİSAN'A KADAR TÜKETİRİZ"

Atalarından miras kalan bu üzümün kaybolmaması için fidanlar yetiştirdiklerini ifade eden üretici Hamdi Bozkurt, "Bahçemden yaklaşık 25 tona yakın meyve hasadı yapıyorum. Köyümüzün de temel bir ürünü olan bu üzüm bize gelir kaynağı oluyor. Fethiye ve Antalya'da yetişen, ticareti yapılan üzüm fidanları buradan çıkıyor. Üzümleri toplayıp asarız ve nisana kadar tüketiriz. Çekirdekli olan bu üzüm şifa kaynağıdır. Hiçbir şekilde kimyasal kullanmıyoruz. Hastalığa çok dayanıklı bir bitkidir" dedi.

Kaynak: AA