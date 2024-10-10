Altını Doları Olanlar Dikkat! Herkesin Beklediği Açıklama Geldi: ABD Enflasyonu Belli Oldu

ABD'de tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık olarak bakıldığında ise enflasyonun Eylül'de yüzde 2,4 seviyesine gerilediği görüldü.

Son Güncelleme:
Altını Doları Olanlar Dikkat! Herkesin Beklediği Açıklama Geldi: ABD Enflasyonu Belli Oldu

Başta ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı, altın ve para piyasaları üzerinde etkili olan kritik ABD enflasyon verisi açıklandı.

Piyasa medyan tahminlerine göre ABD’de yıllık TÜFE’nin eylül ayında yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2,3’e inerek Şubat 2021’den bu yana en düşük düzeyine gerilemesi beklenirken, yıllık çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 3,2’de sabit kalacağı öngörülüyordu.

ABF ENFLASYONU AÇIKLANDI

ABD'de TÜFE Eylül ayında yüzde 0,2 arttı. Yıllıkta ise yüzde 2,4 oldu. Rakamlar beklentilerin üzerinde geldi. Eylül ayı verileri çekirdek göstergelerde Fed'in patikası için olumsuz bir tabloya işaret etti. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Eylül'de aylık olarak yüzde 0,3 artışla yüzde 0,2'lik piyasa beklentisini aştı.

Yıllık olarak ise gıda ve enerji hariç fiyatlarda yüzde 3,3'lük artış kaydedildi. Ağustos ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 3,2 olarak gerçekleşmişti.

Altını Doları Olanlar Dikkat! Herkesin Beklediği Açıklama Geldi: ABD Enflasyonu Belli Oldu - Resim : 1

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Kritik veri öncesi dolar endeksi 103 seviyelerine yaklaşmıştı. Şu sıralar oklar kırmızıya döndü. Endeks veri sonrası 102.6 seviyesinde. Dolar/TL kuru da 34,21 TL'den işlem görüyor. Euro fiyatı da 37,42 TL'de bulunuyor.

Altını Doları Olanlar Dikkat! Herkesin Beklediği Açıklama Geldi: ABD Enflasyonu Belli Oldu - Resim : 2

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altın fiyatı yeşil bölgede kalmaya devam ederken 2.639 dolardan işlem görüyor. aynı dakikalarda gram altın fiyatı 3057 TL, çeyrek altın 5.146 TL ve Cumhuriyet altını da 20.979 TL'den ekranlara yansıyor.

Etiketler
Altın
Son Güncelleme:
İngiliz Profesör İlk Kez Açıkladı! Yıllardan Beri Zararlı Deniliyordu Meğer Hafızayı Yeniliyormuş İngiliz Profesör İlk Kez Açıkladı! Yıllardan Beri Zararlı Deniliyordu Meğer Hafızayı Yeniliyormuş
İŞKUR Duyurdu: 300 Milyar TL'yi Aştı! İŞKUR Duyurdu: 300 Milyar TL'yi Aştı!
Tahin ve Pekmezin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor! Hem Şifa Kaynağı Hem Lezzet Deposu Tahin ve Pekmezin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor! Hem Şifa Kaynağı Hem Lezzet Deposu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Vize ve Kota Çağrısı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Vize ve Kota Çağrısı