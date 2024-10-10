İŞKUR Duyurdu: 300 Milyar TL'yi Aştı!

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı Eylül ayında bir önceki aya göre 16 milyar 424 milyon 523 TL artış gösterdi ve ilk kez 300 milyar TL'nin üzerine çıktı.

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, Ağustos sonu itibarıyla 290 milyar 733 milyon 870 bin TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı, Eylül sonunda 307 milyar 158 milyon 393 bin TL seviyesine yükseldi.

Bültende verilen bilgiye göre, 9 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 303 milyar 751 milyon 439 bin TL oldu.

Fon varlığının %65,07'si tahvilde, %31,61'i mevduatta ve %3,32'si Takasbank Para Piyasasında değerlendirildi.

İŞSIZLİK SİGORTASI FONU ÖDEMELERİ

Mart 2002 tarihinden bugüne kadar işsizlik ödeneğine 20 milyon 290 bin 834 kişi başvururken, 11 milyon 4 bin 755 kişi ödenek almaya hak kazandı.

Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 94 milyar 945,4 milyon TL ödeme yapıldı.

2024 Eylül dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 425 bin 550 kişiye 3 milyar 559,7 milyon TL ödendi.