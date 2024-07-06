Altın İçin Yeni Rakam

Yatırımcıların yakından ilgilendiği altın fiyatlarında hareketlilik her geçen gün artıyor. 2024 sonuna doğru altın fiyatlarının yeni rekorlar elde edeceği konuşuluyor. Küresel çapta özellikle sektör yatırımcıları ons altın fiyatını radarına alıyor. ABD’den gelen istihdam verileri bekleniyordu.

ABD'de Haziran ayı tarım dışı istihdam 206 bin ile beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Ons altın 6 Temmuz 2024 tarihinde şu sıralarda 2.390,92 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasada gram altın 2 bin 507 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 129 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN İÇİN YENİ RAKAM

Altın altı haftalık zirveye ulaştığında ve ons 2.388 fiyat seviyesinin üzerinde kapanma yolunda olduğunu belli etmişti. Bu haftanın güçlü yükseliş fiyat hareketi göz önüne alındığında, dalgalı beş haftanın ardından altın, 2.450'lik en son trend zirvesine meydan okuyor.

Piyasa analistlerinin yorumuna göre altın dalgalı yükseliş hareketini sürdürecek. Fxempire’de yer alan detaylara göre, Relentless 13 Capital'de Ticaret Stratejisi Başkanı ve Chronos Futures'da Kurumsal Danışman gibi üst düzey görevlerde bulunan finansal analizler yapan Bruce Powers, altının 2.450 rekor seviyesine ulaşma şansını artırdığını ve yakın zamanda bu rakamın üzerine çıkacağını belirtti.

ALTIN FİYATLARI

Ons Altın fiyatı, anlık olarak $2.391,33 'a karşılık gelmektedir. Ons Altın son 24 saat içerisinde %1,46, son bir haftada %2,78 oranında değişmiştir. Ons Altın, 05.07.2024 tarihinde $2.392,97 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ons Altın, 07.06.2024 tarihinde $2.286,84 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

Gram Altın fiyatı, anlık olarak 2.506,82 TL'ye karşılık gelmektedir. Gram Altın son 24 saat içerisinde %1,60, son bir haftada %2,31 oranında değişmiştir. Gram Altın, 05.07.2024 tarihinde 2.511,50 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Gram Altın, 07.06.2024 tarihinde 2.375,47 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

Tam Altın fiyatı, anlık olarak 16.309,27 TL'ye karşılık gelmektedir. Tam Altın son 24 saat içerisinde %0,87, son bir haftada %1,15 oranında değişmiştir. Tam Altın, 21.06.2024 tarihinde 16.431,45 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Tam Altın, 08.06.2024 tarihinde 15.699,90 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

Cumhuriyet Altını fiyatı, anlık olarak 16.822,00 TL'ye karşılık gelmektedir. Cumhuriyet Altını son 24 saat içerisinde %0,95, son bir haftada %1,15 oranında değişmiştir. Cumhuriyet Altını, 21.06.2024 tarihinde 16.950,00 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Cumhuriyet Altını, 08.06.2024 tarihinde 16.207,00 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

22 Ayar Bilezik fiyatı, anlık olarak 2.281,30 TL'ye karşılık gelmektedir. 22 Ayar Bilezik son 24 saat içerisinde %0,87, son bir haftada %1,15 oranında değişmiştir. 22 Ayar Bilezik, 21.06.2024 tarihinde 2.298,39 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 22 Ayar Bilezik, 08.06.2024 tarihinde 2.196,06 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.