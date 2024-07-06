Sancaktepe Belediyesi'nin Kasası Seçime 3 Gün Kala 'Boşaltılmış'

Lüks makam odası ve borçlarıyla gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nde bir skandal daha ortaya çıktı. Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında toplanan belediye meclisinde bir kez daha gündeme geldi. Belediyenin borçlandırılmasıyla ilgili bilgi veren Yeğin, AKP'li Başkan Şeyma Dövücü'nün yerel seçimlere üç gün kala belediyeyi 300 milyon lira borçlandırdığını ve Cumhurbaşkanlığı'ndan da 45 milyon liralık seçim yardımı aldığını açıkladı.

Sancaktepe Belediye Meclisi'nde konuşan Yeğin, "Geçmiş yöneticilerle hiç uğraşmadık uğraşmayacağız anlamına gelmiyor. Bu ihaleleri verenler bu üsülsuz ödemeleri yapanlar seçime 3 gün kala bu belediyeyi 300, 400 milyon borçlandıranlar. Belediyenin neredeyse yedi, sekiz aylık bütçesini iki ayda hiç edenler hepsi ile ilgili hesaplaşacağız arkadaşlar. 45 milyon lira Cumhurbaşkanlığına seçim yardımı gelmiş. O seçim yardımını bunu seçim için kullanın, seçimi kazanın diye gönderen Cumhurbaşkanlığının parasını hangi firmalara aktarmışlar. Hangi firmalaradan nerelere aktarmışşlar bunların hepsinin hesabını soracağız. Biz bunların hepsinin tespitini yapıyoruz, yapacağız bu yoğunluktan uğraşmıyoruz, ilgilenmiyoruz düşüncesiyle algı da oluşmasın. Hepsi ile birebir, geçmişi 2010, 2009 kadar bu belediyenin yaptığını herkese, topluma anlatacağız'' dedi.

Kaynak: ANKA