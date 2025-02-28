Altın Haftanın Son Gününe Nasıl Başladı?

Altın fiyatları haftanın son gününe nasıl başladı? Güvenli limanda son fiyatlar merak ediliyor... Gram altın 3.363 TL'den işlem görürken çeyrek altın 5.587 TL'den güne başladı.

Altın Haftanın Son Gününe Nasıl Başladı?

Güvenli liman olarak yatırımcıların vazgeçilmezi altın fiyatların son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları haftanın son gününe aşağı yönlü ivmeyle başladı.

İşte 28 Şubat Cuma günü altın fiyatları...

Gram altın satış fiyatı: 3.363,65 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.587,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 11.175,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 22.277,17 TL

Altın Haftanın Son Gününe Nasıl Başladı? - Resim : 1

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.257,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 55.937,99 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.863,60 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

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