Tat Gıda, 2024'ün Son Çeyreğinde 174 Milyon Lira Kar Elde Etti

Şirket, özellikle hazır yemek kategorisinde dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Bu segmentteki üretim yüzde 67 oranında artarak 10 bin tonun üzerine çıktı. 2024'te toplamda 6,3 milyar lira satış gerçekleştiren şirket, aynı zamanda PET dolum kapasitesini yıllık 120 milyon adete, günlük hazır yemek üretim kapasitesini ise 230 bin adete çıkarma hedefiyle yatırımlarına devam edeceğini duyurdu.

DİJİTAL TARIM VE YÜKSEK VERİMLİLİK

Tat Gıda, 500'e yakın sözleşmeli çiftçiyle işbirliği yaparak, dijital tarım uygulamalarıyla hektar başına 100-110 ton seviyesinde yüksek verimlilik sağladı. Bu başarı, şirketin tarımda teknolojiyi etkin kullanma stratejisini pekiştirdi.

İHRACAT VE ULUSLARARASI PAZARLARDA BÜYÜME

Şirketin ihracat faaliyetleri 45'ten fazla ülkeye yayıldı ve özellikle pizza sosu, ketçap ve doğranmış domates kategorilerinde başarılı performans sergilendi. Tat Gıda, ihracat gelirlerinin payını yüzde 37'ye çıkarırken, miktarsal olarak yüzde 24'lük bir büyüme kaydetti. Şirket, yeni pazarlarda büyüme hedeflerine ulaşabilmek için Moskova Prodexpo, Dubai Gulfood, İstanbul World Food ve Fransa SIAL gibi uluslararası fuarlara katılarak yeni işbirlikleri sağladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE DOSTU YATIRIMLAR

Tat Gıda, sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine koyarak çevresel etkilerini azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yer alan Akçaköy mahallesinde mart ayında devreye alınacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile yıllık yaklaşık 3 bin 800 MWh elektrik enerjisi üretmeyi planlıyor.

Şirket, sürdürülebilirlik alanındaki başarısı ile BIST Sürdürülebilirlik Endeksi LSEG ESG sıralamasında 487 şirket arasında 111'inci sıraya yükseldi.

Küresel ekonomik zorluklara rağmen Tat Gıda, 2024'ün son çeyreğinde brüt kar marjını yüzde 15'e çıkarırken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) marjı da yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA