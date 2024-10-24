Altın Fiyatlarında Yeni Gelişme: Piyasada Rüzgar Tersine Döndü

Altın piyasasında işlem gören standart altının kilogram fiyatı, gün içerisinde en düşük 3 milyon 100 bin TL, en yüksek 3 milyon 137 bin 900 TL seviyelerini gördü. Gün sonu kapanışında ise yüzde 0,2'lik bir düşüşle 3 milyon 136 bin 500 TL'den işlem gördü. Bir önceki gün ise fiyatlar 3 milyon 142 bin TL seviyesindeydi.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 4 MİLYAR 195 MİLYON 602 LİRA OLDU

KMKTP’de altın piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyar 177 milyon 712 bin 601,33 TL olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 1.368,92 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 195 milyon 592 bin 602,45 TL'yi buldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR AÇIKLANDI

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler yer aldı.

Kaynak: AA