Altın Fİyatlarında Trump 'Tarifesi'... Kuyumculuk Faaliyetleri Yüzde 24 Azaldı: 'Bu Çok Önemli Bir Sinyal'

Altın piyasasında dalgalanmalar hız kesmiyor. Yatırımcılar ABD’nin yeni tarife politikaları ve jeopolitik risklerin ortasında altını güvenli liman olarak görmeye devam ederken küresel belirsizlik sarı metali bir kez daha gündemin merkezine taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin’e ise yüzde 20 ek gümrük vergisi koyması küresel piyasalarda şok etkisi yarattı. Bu adım ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesine neden olurken Kanada ve Çin’den gelen misilleme kararları da piyasaları iyice gerdi.

Öte yandan ABD’nin Ukrayna politikası da altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

PİYASALARDA TIRMANIŞ

Tüm bu gelişmelerle ABD dolar endeksi 105,70 seviyelerinde işlem görerek güçlü kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda ABD Hazine tahvil getirisi ise yüzde 4,24 seviyesine ulaştı. Ancak ABD ekonomisinin yavaşlama sinyalleri vermesi ve tarifelerin tüketici harcamalarına olası etkileri dolar üzerinde baskı yarattı.

FED’İN FAİZ KARARI

Ayrıca para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın ilk faiz indirimini Haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın tamamında da toplamda 2 faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerin enflasyona katkıda bulunacağını tahmin ettiğini, ancak ekonominin bunlara nasıl tepki vereceği konusunda çok fazla belirsizlik olduğunu ifade etti.

ALTIN FİYATLARI GERİLİYOR

Küresel belirsizliklerin yatırımcıların güvenli liman varlık talebinin artırmasıyla rekor seviyelere yakın seyreden altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 yükselişle 2.918 dolardan kapanırken, şu sıralarda düşüş eğiliminde olan ons altın 2.917 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yurt içinde gram altın fiyatı ise 3.418 TL’ye gerilemiş durumda. Kapalıçarşı güncel çeyrek altın fiyatları ise 5.840 TL’den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını da 23.884 TL’den alıcı ile buluşuyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde, “Altının yükselişini ne arz talep ne de kendi dinamikleri ile açıklayamayız. Altın piyasasında her zaman sağlıklı bir yükseliş için kuyumculuk talebine bakmak lazım. Dünyadaki total talebin yaklaşık yüzde 40’ı kuyumculuk ve mücevherat talebinden gelir. Dünyaya baktığımızda kuyumculuk talebinin yüzde 24 azaldığını görüyoruz. Bu çok önemli bir sinyal veriyor. Burada başlayan azalma süreci harcama eğiliminin ciddi manada azaldığı, bu tarafta birikim yapmanın sıkıntıya girdiği bir süreci ön gösterge olarak işaret ediyor” diye konuştu.

“Özellikle Fed tarafından bir faiz indirim sürecinin başlaması ile 3000 dolar hedef olarak görülüyor ama yılın ilk yarısı için altın tarafında çok pozitif değilim” diyen Atalay altın tahminini de, “Bizi 2800-2950 dolar bandında bizi oyalamaya devam edecektir. Yılın üçüncü çeyreği ile bu tarafta özellikle Hindistan’da başlayacak altın talebi o tarafta bir miktar canlanma görmemize neden olabilir” diyerek açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi