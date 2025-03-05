Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları
İstanbul serbest piyasada dolar 36,4490 liradan, euro 38,7980 liradan işlem görüyor. Dün dolar günü satış fiyatı 36,4540 liradan euro ise 38,4310 liradan kapatmıştı.
Serbest piyasada 36,4470 liradan alım yapılan dolar, 36,4490 liradan satılıyor. 38,7960 liradan alınan euronun satışı ise 38,7980 liradan işlem görüyor.
Dün doların satış fiyatı 36,4540 lira olurken, euronun satış fiyatı ise 38,4310 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALARDA DURUM NE?
Küresel piyasalar, ABD'nin uygulamaya aldığı gümrük vergilerine karşı Meksika ve Kanada'dan gelen misillemelerle oluşan tarife düellosunun gölgesinde yön bulmaya çalışırken, Asya tarafında Çin yönetiminin "ticaret sistemini koruma" yönünde verdiği mesajlar endişelerin hafiflemesi noktasında etkili oluyor.
Kaynak: AA
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