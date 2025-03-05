Çalışma Hayatında 3 Yeni Düzenleme! İzinler, Borçlanma, Vergi Muafiyeti... Hepsi Meclis'e Sunuldu
8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, özellikle çalışan kadınları ilgilendiren 3 kritik düzenleme için CHP’li vekillerden Meclis’e kanun teklifleri sunuldu. Komisyon’da görüşülen 3 teklif ile sayıları 1,5 milyona yaklaşan işsiz kadınlar için adım atılacak. Analık ve süt izinleri yeniden belirlenecek, doğum borçlanmasında kural değişecek, vergi muafiyeti de gündemde…
Kadın işsizlik oranı mesleki ve teknik mezunlarında yüzde 17,8’e, üniversite mezunlarında ise yüzde 14’e yükselirken, toplam kadın işsiz sayısı da 1,5 milyona yaklaştı. Aynı zamanda çalışabilir durumda olduğu halde çeşitli nedenlerle iş gücüne katılamayan kadın sayısı da artış gösterdi. Bu tabloya karşılık kadınları iş hayatına dahil edebilecek yasal düzenlemeler için çalışmalar hızlandı. 3 kanun teklifi Meclis’e sunuldu.
MEMURUN ANALIK İZİNLERİNE DÜZENLEME
Dünya Gazetesi’nden Ferit Parlak’ın haberine göre, kadın memurların analık izin süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması ve süt izinlerinin uzatılmasını öngören yasa teklifi CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tarafından Meclis’e sunuldu. Buna göre doğum yapan kadın memurların çalışma hayatına uyum sağlaması kolaylaştırılacak.
Annelerin bebeklerini emzirebilmeleri için süt izinlerinde de iyileştirmeler yapılacak. Doğum sonrası ilk 6 ayda günde 3 saat olan süre 4 saate, ikinci 6 ayda ise 1,5 saatten 2 saate yükseltilecek.
DOĞUM BORÇLANMASINDA YENİ KANUN TEKLİFİ
TBMM Divan Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş tarafından verilen ve Komisyon’da görüşülmeye başlanan kanun teklifinde ise doğum borçlanmasında değişiklik yapılması istendi. Buna göre kadınların doğumdan önce veya doğum sırasında sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın doğum borçlanmasından yararlandırılması talebi Meclis’in gündemine geldi.
VERGİ MUAFİYETİ
TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından verilen ve Komisyon’da görüşülmeye başlanan bir diğer kanun teklifinde de ortaklarının tamamını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf tutulmaları hedefleniyor.
Kaynak: Dünya Gazetesi