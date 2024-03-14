Altın fiyatlarında sınırlı düşüş: Gram altın ne kadar?

ABD'de açıklanan enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, altın fiyatları sınırlı düşüş kaydetti. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne düşüşle başladı.

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Altın fiyatlarında sınırlı düşüş: Gram altın ne kadar?

ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetmesine karşın Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentiler değişiklik göstermedi.

Para piyasalarında, Fed'in 20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 10 ve haziranda yüzde 69 ile fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle birlikte altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 238 lira seviyesinde bulunuyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü yüzde 0,74 artışla 2 bin 241 liradan tamamlamıştı.

Altın fiyatlarında sınırlı düşüş: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 250 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

ENFLASYON VE DOLAR KURU DESTEĞİ

Öte yandan yurt içi piyasalarda altın dolar kuru ve enflasyon endişesiyle artan talep, altın fiyatlarını destekliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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