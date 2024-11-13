Altın Fiyatlarında Ralli Sekteye Uğramıştı! Dünya Altın Konseyi 'Muhtemelen Geçici' Diyerek Açıkladı

Trump'ın seçim zaferinden bu yana altın rallisi durdu ve yatırımcılar kar realizasyonuna yöneldi. Yatırımcılar hisse senetlerine ve kriptolara dönerken altın 2.600 dolar desteğine geriledi. Dünya Altın Konseyi analistleri, altında yaşanan bu geri çekilmenin, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu birçok olumsuzluk nedeniyle, geçici olduğunu düşünüyor.

YILLIK RALLİYİ SEKTEYE UĞRATTI

Analistler yaptıkları değerlendirmede, "Kasım ayının ilk haftasında altın, ayın ilk gününde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçti. ABD seçim sonuçları, altının etkileyici yıllık rallisini bir nebze sekteye uğrattı” yorumunu yaptı.

“Tahvil getirilerinin ve ABD dolarının güçlenmeye devam etmesi, hisse senedi piyasalarındaki risk algısı, kripto para birimlerinin desteklenmesi ve jeopolitik gerginliklerin azalması bunun nedenleri olarak gösteriliyor” diyen analistler, “Bu faktörler altın için hoş bir duraklamanın, hatta sağlıklı bir kısa vadeli geri çekilmenin habercisi olabilir” ifadelerini kullandılar.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bugün TSİ 16.30’da Fed’in faiz politikasına yön veren en önemli verilerden biri yani ABD enflasyon rakamları açıklanacak. Piyasalarda gergin bekleyiş sürerken ons altın fiyatı şu sıralar yüzde 0,35 değer kazanarak 2607 dolardan işlem görüyor.

Altın gram fiyatı aynı dakikalarda yüzde 0,50 artış ile 2.881 TL’den ekranlara yansıyor. Çeyrek altın fiyatı 5.124 TL, Cumhuriyet altını da 20.708 TL’den satışa sunuluyor.