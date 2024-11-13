Ajet’te İndirimli Biletler Satışa Çıktı

AJet, Kıbrıs hariç olmak üzere diğer illerde geçerli olacak yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı ve biletleri 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Satış başlangıcı, Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 13 Kasım 2024 olarak belirlenen kampanya, 15 Kasım 2024'te son bulacak. İndirimli biletler ise 20 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.

KAMPANYA HAKKINDA DİĞER AYRINTILAR

Kampanya ücretleri, tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön direkt uçuşlarda geçerlidir.

Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında geçerlidir.

Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemez. Değişiklik işlemlerinde %100 ceza uygulanmaktadır.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Kampanya kapsamında toplam 131.000 adet koltuk arz edilecektir.

Kampanyada sunulan koltuk adetleri hat bazlı değişiklik gösterebilir. Kampanya süresi dolmadan koltuk adetleri tükenebilir.

AJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.