Açıklamalar Peş Peşe Geldi: Asgari Ücret 30 Bin TL Olabilir mi? Ne Yüzde 25 Ne Yüzde 45! ‘Bu Fiyatta Kesinlikle Anlaşamazlar…’

Son dakika haberi... 2025 asgari ücret zam tahminleri ve tartışmaları devam ederken Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan yeni asgari ücret için uzlaşma vurgusu yaparak, "Herkesin mutabık kalmasını ümit ediyoruz' dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'ASGARİ ÜCRET 30 BİN TL' OLSUN TALEBİ

Peki asgari ücret 2025 zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı için CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Özer, kürsüden şu sözleri söylemiş ve asgari ücret zammı talebini dile getirmişti:

“Bütçe görüşmelerinde, emekli maaşının asgari ücrete denk olması ve her emekliye 1 asgari ücretin bu aydan itibaren yatırılmasını önereceğiz. Bugün 17 bin liralık asgari ücretin satın alma gücü 6 bin lira eriyerek 11 bin liraya düşmüş durumdadır. Asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında biz yokuz. Yoksa mücadeleye devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. Fakir, zengin ayırmadan herkesten alınan vergi toplam verginin yüzde 65’i. Dünya kadar para kazananların hepsinden alınan toplam vergi yüzde 14. CHP iktidarında çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız, garibandan hiç vergi almayacağız.”

UZMAN İSİM CANLI YAYINDA O SÖZLERİ YORUMLADI

Özel’in asgari ücret zammı sözleri gündem olurken Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Ata Özkaya TV100 ekranlarında, “Asgari ücrete yüzde 25 ve yüzde 30’un üzerinde bir ücret artış gerekiyor. 30 bin lira dediğimizde bu neredeyse yüzde 80’lere yakın bir artış bunun yapılabileceğini düşünmüyorum” yorumunu yaptı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA AÇLIK SINIRI VURGUSU

Enflasyon karşısında asgari ücretin eridiğini kaydeden Ata Özkaya, “Asgari ücret gelecek yılın enflasyonuna göre artırılacaksa bu Merkez Bankası’nın açıkladığına göre olmamalı. Çünkü onun açıkladığı eksik. Yüzde 30’un üzerinde bir ücret artışı gerekiyor. 30 bin lira dediğimizde bu neredeyse yüzde 80’lere yakın bir artış. Bunun yapılabileceğini düşünmüyorum. Sebebi de Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki işçi ve işveren örgütleri bu fiyatta kesinlikle anlaşamazlar. Onu kesinlikle belirtelim. Ama gıda enflasyonunun artışı ve açlık sınırı 25 bin liralara gelecek. O yüzde 25 binin üzerinde olması mutlaka gerekiyor” dedi.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2024 yılında yüzde 49,11’lik artış ile net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak belirlenmişti. 2025 asgari ücreti belirleme sürecinde enflasyon rakamları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri, büyüme rakamları, TİSK verileri ve TÜRK-İŞ’in açlık-yoksulluk sınırı gibi beş temel veri dikkate alınacak. Bu kapsamda 22-25 bin TL aralığında asgari ücretin belirlenmesi söz konusu.