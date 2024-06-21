Altın fiyatlarında keskin yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogram fiyatı 2 milyon 514 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 473 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 520 bin lirayı gören altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 artışla 2 milyon 514 bin lira oldu. Dün, altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 475 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 641 milyon 75 bin 998,37 lira, işlem miktarı ise 1.465,63 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 650 milyon 675 bin 38,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA