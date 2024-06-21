İddia: Sigaraya temmuzda dev zam gelecek

İğneden ipliğe her şeye zam gelmeye devam ediyor.

Temmuz ayında 5 farklı sigara grubunun fiyatlarına zam yapılacağı bildirildi ve bu zamların 3 ila 8 TL arasında olacağı öne sürüldü. 2024 yılının ocak ayından itibaren başlayan zam furyasına bir yenisi daha ekleniyor. Bu yılın başından bu yana sigaraya peş peşe gelen zamların ardından, temmuz ayında da 5 sigara grubuna yeniden zam yapılacağı ifade edildi.

Mevzuata göre, sigaradan alınan ÖTV, ocak ve temmuz aylarında, önceki 6 aylık dönemin üretici enflasyonu (ÜFE) oranında artırılıyor. Bu dönem içerisinde ÜFE’nin yüzde 20’nin altına düşmeyeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL’nin altına inmesi beklenmiyor.

Yeniçağ Gazetesi'nde yer alan habere göre, 5 sigara grubuna yapılacak zamların 3 ila 8 TL arasında değişeceği ve bu zamların 4 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.