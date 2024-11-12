Altın Fiyatlarında Fren Boşaldı! İslam Memiş Yarına Kadar Süre Verdi: Gram Altının Yılı Kapatacağı Seviyeyi Açıkladı

ABD seçimlerinin ardından azalan belirsizlik ve dolar endeksinin güçlenmesiyle düşüşe geçen ons altın fiyatında tepki alımları yetersiz kalıyor. Trump’ın vergi düzenlemeleri ile hisse yatırımını teşvik etmesi beklentisi, altın fiyatlarının düşüşünü derinleştiren faktörlerden biri oldu. Yükselen trendin kırılımından sonra gerçekleşen başarısız denemeler de düşüşleri hızlandırdı. Altının ons fiyatı bu sabah 2.615 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Yurt içinde ekranlara yansıyan gram altın fiyatı 2900 TL’nin de altına inmiş durumda. Kapalıçarşı serbest piyasada 22 ayar altın gram fiyatı satış 3053 TL, alış ise 2.630 TL seviyesinde. Aynı dakikalarda yeni çeyrek altın fiyatları 5.136 TL seviyelerinden değerlenirken, Cumhuriyet altını da 20.759 TL seviyelerinde bulunuyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YATIRIMCILARINA ‘ÇARŞAMBA’ UYARISI

Altın fiyatları tahmini İslam Memiş’ten geldi! Para Piyasaları Uzmanı Memiş, "Bu hafta sizin haftanız. Bu haftayı mutlaka iyi değerlendirin. Yılın son alım fırsatını değerlendiriyorsunuz” diyerek elinde nakit para olanlara seslendi. Yarına dikkat çeken uzman isim, “Çarşamba gününe kadar bu alımların yapılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ALTIN GRAM FİYATI TAHMİNİ

İslam Memiş gram altın fiyatları için şu açıklamada bulundu:

“Gram altın ve ons altın tarafında düşük bir rakam görsek de bu düşüşler, geri çekilmeler çok kalıcı değil. Aralık ayı itibarıyla tekrar yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Kişisel öngörüm yılı 3.350 – 3.380 seviyesinde tamamlarız. Gram altını 2025 yılında 4000 - 4500 TL aralığında beklediğimi söyleyebilirim.

Ons altın tarafında da 2.650 dolar seviyesi altına sarkmaları alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Yine yılı büyük bir ihtimalle 2.700 dolar seviyesinde tamamlarız. 2025 yılının ilk çeyreğinde 3050 - 3080 dolar seviyelerini görerek 2025 yılına 3 bin dolar seviyesinden başlayabiliriz diye tahmin ediyorum.”