Altın fiyatlarında Fed fırtınası: Son üç ayın en düşük seviyesi!

Geçen yılın mart ayından bu yana her toplantıda politika faizini artıran Fed, 10 toplantının ardından faizleri yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamada enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşündüğünü aktararak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında Fed'in 25 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentilerin yüzde 70 seviyesine çıktığını söyledi.

ALTININ ONS FİYATINDA SON ÜÇ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Fed'in faizi bırakması sonrası altının ons fiyatı yeni günde bin 930 dolarla 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Şu sıralarda altının ons fiyatı bin 933 dolardan alıcı bulurken dün günü bin 942 dolardan kapatmıştı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle yükselen dolar kurundan destek bulan altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından bin 472 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve döviz kuruna paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla bin 469 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 420 lira, Cumhuriyet altını da 9 bin 770 liradan satılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem