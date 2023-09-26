Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın düşüşe geçti!

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri sonrası bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, altın fiyatları baskılandı. Bu gelişmeler sonrası gram altın düşüşe geçti.

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Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın düşüşe geçti!

Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler arttı.

Banka yetkilileri ise yönlendirmelerinde, faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.675 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın düşüşe geçti! - Resim : 1

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, 1.676-1.715 lira bandında hareket ederek günü yüzde 0,32 azalışla 1.677 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.752 liradan, Cumhuriyet altını 11.108 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.913 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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