Altın Fiyatları İçin İslam Memiş ‘Hazır Mısınız?’ Diyerek Seslendi: Tüm Dünyanın Gözü Kulağı Çarşamba Gününde! O İhtimal Yeniden Gündeme Geldi

Ons altın fiyatları, yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmelerinin etkisiyle 3 haftanın zirvesinden geri geldi. Ons altın erken saatlerde 2659,61 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 1,26 düşüşle ons başına 2.671,64 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı serbest piyasada 2.965 TL’den değerleniyor. Kapalıçarşı serbest piyasada ise 22 ayar altın gram satış fiyatı 3011 TL’den ekranlara yansıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatları 5.198 TL ve Cumhuriyet altını da 21.143 TL’de seviyelerinde hareket ediyor.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Altın vadeli işlemlerinin geçen hafta pandemiden bu yana en iyi haftasını geçirdiği göz önüne alındığında, bazı tüccarların 2.718 dolar civarında kar elde etmek istemesi nedeniyle baskı altında. ABD Şükran Günü nedeniyle işlem haftasının kısa olacak ve geçen haftaki yükselişin devamını göreceğimizden şüpheliyim" yorumunu yaptı.

PİYASALARDA GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNDE

Geçen hafta Rusya-Ukrayna gerginliği piyasalarda karışık bir seyire neden olmuştu.

Bu hafta ise piyasaları yoğun veri akışları ve açıklamalar bekliyor. Salı günü Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 6-7 Kasım toplantı tutanakları yayımlanacak. Toplantı tutanaklarında Fed'in gelecek toplantıda nasıl karar vereceğinin ip uçları aranacak. Çarşamba günü ABD'de büyüme, Euro Bölgesi'nde enflasyon verisi bekleniyor!

CME Fedwatch aracına göre, Fed'den Aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir faiz indirimi olasılığı geçen haftaki yüzde 62'den yüzde 51'e düştü. Analistler altın gibi getirisi olmayan varlıkları daha az cazip hale getiren yüksek faiz oranları, metal üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğin vurguluyorlar.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YORUMU

Altın fiyatlarına ilişkin TV100’deki yazısında değerlendirmelerde bulunan Piyasa Analisti İslam Memiş, “Bu haftayı ikiye ayırıyoruz. Altın ve gümüş alacaklar kar satışlarına, borsa için yükselişlere, Bitcoin için kar satışlarına hazır mısınız?” derken, “Ons, 2 bin 706 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 2 bin 630-2 bin 740 dolar aralığını takip edeceğim. Yıl sonuna kadar tekrar gerileme ihtimali var. Görünüm pozitif, düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli. Ons nereye gram oraya” ifadelerini kullandı.