"Aday Havuz Sistemi" İle İşverenler 2 Ayda 50 Bin İşçiye Ulaştı

İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi aracılığıyla işverenler 2 ayda 50 bine yakın iş arayan ile mesaj yoluyla iletişime geçti.

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"Aday Havuz Sistemi" İle İşverenler 2 Ayda 50 Bin İşçiye Ulaştı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 23 Eylül'den bugüne kadar 34 bin 736 sorgulamanın yapıldığı sistemde, bunun sonucunda işverenler tarafından 50 bine yakın iş arayan vatandaşa ulaşıldığını kaydetti.

Bakan Işıkhan, "Yenilikçi uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Işıkhan'ın paylaştığı grafikte, Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekler, "makine mühendisi, büro memuru, ambar/depo görevlisi, sekreter, güvenlik görevlisi, muhasebeci ve kasiyer" olarak sıralanıyor.

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