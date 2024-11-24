Gözler Kabine Toplantısında: Asgari Ücret, Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak Kabine’de ekonomi ve zam oranlarının yanı sıra birçok önemli konu masaya yatırılacak. Peki, Kabine'nin gündeminde hangi başlıklar var?

DİPLOMASİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Toplantıda, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail-Filistin çatışmaları gibi uluslararası gündem maddeleri değerlendirilecek. İsrail’in son dönemde Lübnan, İran ve Suriye’ye yönelik saldırıları ve Gazze’deki insani durum, Kabine’nin diplomasi başlığında önemli yer tutacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında aldığı tutuklama kararı da toplantıda gündeme gelecek. Türkiye’nin bu süreçteki rolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar çerçevesinde ele alınacak.

Gazze’deki insani krizle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın uluslararası bir inisiyatif önerisi ve Türkiye’nin bu girişimde üstlenebileceği roller de masaya yatırılacak.

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI

Toplantının ekonomi gündeminde ise yıl sonu yaklaşırken asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları yer alacak. Enflasyon verilerinin belirleyici olduğu süreçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıl sonu için hedeflediği yüzde 44 enflasyon oranını daha da düşürmeye yönelik alınabilecek önlemler değerlendirilecek.

KAYYIM ATAMALARI VE GÜVENLİK KONULARI

Kabine’nin bir diğer önemli başlığı, son dönemde birçok belediyeye yapılan kayyum atamaları olacak. Mardin, Batman, Esenyurt, Halfeti, Tunceli merkez ve Ovacık ilçelerine yapılan atamalar sonrası kamu düzeninin sağlanıp sağlanmadığı ve olası yeni atamalar üzerinde durulacak. Kayyım atamalarına yönelik protestoların durumu da ele alınacak.

Savunma ve güvenlik konularında ise hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi sunulması bekleniyor. Ayrıca, TSK’nın kabiliyetlerini artırmaya yönelik Eurofighter alım sürecindeki son gelişmelerin Kabine’nin gündeminde olacağı belirtiliyor.

Kaynak: CNN Türk