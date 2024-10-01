Altın Fiyatları İçin Bir Bir Vites Yükselttiler! Tarih Vererek Altın Tahmini Yaptılar: ‘Daha Duyarlı Hale Gelebilir’

Altın fiyatları, rekor seviyelerin görülmesinin ardından gelen düzeltme sonrası yatay, hafif yukarı yönlü bir seyir izliyor. Fed Başkanı Powell'ın agresif faiz indirimi beklentilerini azaltmasının ardından, yatırımcıların daha fazla bilgi için bu hafta bir dizi işgücü verisini beklemesiyle birlikte ons altın bugün 2650 dolara kadar yükseldi.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde gram altın fiyatı da bugün 3000 liranın üzerinde hareket ediyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 3062 liradan değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı da 5.155 TL ve Cumhuriyet altını 20.833 TL’den satışa sunuluyor.

ALTIN FİYATLARINA DESTEK OLACAK

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “Önümüzde bir dizi Fed konuşmacısı var, ancak politika yapıcılardan gelen verilere bağımlılık muhtemelen ortak çıkarım olacak ve bu da duyguları faiz beklentileri etrafında kadranı hareket ettirmek için ekonomik verilere daha duyarlı hale getirebilir. Yaklaşan ABD işgücü piyasası verilerinin beklenenden zayıf gelmesi, daha agresif bir gevşeme sürecine ilişkin görüşleri destekleyebilir ve bu da altın fiyatlarına bir miktar destek sağlayabilir.” dedi.

ALTIN TAHMİNLERİNİ BİR BİR DEĞİŞTİRDİLER

Bu arada Goldman Sachs, 2025'in ilk yarısı için ons altın fiyatı tahminini 2700 dolardan 2900 dolara çıkardı. Bank of America (BofA) da altın fiyatlarında yükselişin sürmesini bekliyor. Bu kapsamda BofA, altın fiyatının gelecek yıl ons başına 3 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

BofA analistleri, haziran ayındaki raporda altın fiyatının 12-18 ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacağını tahmin etmişti.

Altın fiyatları bu yıl yüzde 28, son bir yılda yüzde 43 yükseldi.

Kaynak: Foreks