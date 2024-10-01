Altını Olanlar Hop Oturup Hop Kalkacak: Perşembe Günü Başlıyor

POTANSİYEL RİSK OLUŞTURABİLİR

BIST 100 endeksi, 9.777 puan seviyesinden kapanış yaptı. Geçtiğimiz hafta 9.800-10.200 puan aralığını izlediğini ifade eden Memiş, endeksin 10.156 puana kadar yükseldiğini, ancak 10.000 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığını vurguladı. Teknik açıdan 9.800 puan altının riskli olduğunu ve 9.600-9.400 puan aralığında potansiyel bir risk oluşabileceğini belirtti. Bu haftanın kritik destek seviyesinin 9.750 puan olduğunu ve aşağı yönlü hareketlerde 9.660 puan seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Ancak, 9.750 puan üzerinde kalınması durumunda Eylül ayı için sorun olmayacağını sözlerine ekledi. Jeopolitik gerilimlerin artmasının endeksi etkilediğini de belirtti.