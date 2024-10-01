Altını Olanlar Hop Oturup Hop Kalkacak: Perşembe Günü Başlıyor
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, perşembe gününe dikkat çekerek altında kıyametin kopacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın, dolar, borsa ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Haftanın önemli günlerine dikkat çeken Memiş, altın yatırımcılarının uykusunu kaçıracak açıklamayı yaptı. Perşembe gününe dikkat çeken Memiş, düşüş sinyali verdi. Yastık altında altını olanlar hafta boyunca hop oturup hop kalkacak.
KRİTİK GÜN: PERŞEMBE
Memiş, yaptığı açıklamada yatırım tavsiyesinde bulunmadığının altını çizerek, önümüzdeki hafta finansal piyasalarda yoğun veri akışı ve önemli açıklamalar olacağını belirtti.
Memiş, haftanın dikkat çeken günlerinin Euro Bölgesi TÜFE verisinin Salı günü saat 12:00’de, Euro Bölgesi İşsizlik Oranı’nın Çarşamba günü saat 12:00’de, ABD ADP Özel Sektör İstihdamı’nın aynı gün saat 15:15’te, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Üretici Fiyat Endeksi verisinin Perşembe günü saat 10:00’da, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan’ın TBMM sunumunun Perşembe günü saat 14:00’te ve ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi’nin Cuma günü saat 15:30’da açıklanacağını aktardı.
POTANSİYEL RİSK OLUŞTURABİLİR
BIST 100 endeksi, 9.777 puan seviyesinden kapanış yaptı. Geçtiğimiz hafta 9.800-10.200 puan aralığını izlediğini ifade eden Memiş, endeksin 10.156 puana kadar yükseldiğini, ancak 10.000 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığını vurguladı. Teknik açıdan 9.800 puan altının riskli olduğunu ve 9.600-9.400 puan aralığında potansiyel bir risk oluşabileceğini belirtti. Bu haftanın kritik destek seviyesinin 9.750 puan olduğunu ve aşağı yönlü hareketlerde 9.660 puan seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Ancak, 9.750 puan üzerinde kalınması durumunda Eylül ayı için sorun olmayacağını sözlerine ekledi. Jeopolitik gerilimlerin artmasının endeksi etkilediğini de belirtti.
DOLAR KURUNDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK
Memiş, her iki para biriminde Türk lirası karşısında düşüş beklemediğini, aksine yükseliş öngörüsünün devam ettiğini belirtti. Özellikle EUR/USD paritesinin Euro/TL kurundaki hareketliliği artırdığını ve genel görünümün pozitif olduğunu ifade etti.
KAR SATIŞLARININ ZAMANI GELDİ
Memiş, geniş bant aralığını takip etmenin faydalı olduğunu ve 2.580-2.680 dolar aralığının geçerliliğini koruduğunu belirtti. Eylül ayında 200 dolar yükselen ons altın için kâr satışlarının zamanının geldiğini vurguladı. 2.600 dolar seviyesinin üzerinin jeopolitik gerilimlerin fiyatlamasına yol açtığını, gram altın yatırımcılarının da ons altını izlemeye devam ettiğini sözlerine ekledi.