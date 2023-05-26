Altın fiyatları haftanın son gününe nasıl başladı?

Altın, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önceki son işlem gününe yüzde 1'e yaklaşan yükselişle başladı.

Altın fiyatları haftanın son gününe nasıl başladı?

Gram altın (spot) bin 252 liradan işlem görüyor. Gram altının önceki kapanışı bin 243 liraydı. Gram, sabah seansında bin 274 liraya kadar yükselmişti.

Çeyrek altın 2 bin 46 lira seviyesinden alıcı buluyor. Çeyrek altın, perşembe gününü 2 bin 33 liradan noktalamıştı.

Yarım altın ise yüzde 0,60'lık yükselişle 4 bin 92 liradan satılıyor.

Önceki kapanışı 8110 lira olan cumhuriyet altını, 8 bin 57 liradan fiyatlanıyor.

Ons altın ise bin 947 dolar seviyesinde. Sabah bin 950 doları aşan ons, haftanın dördüncü gününü bin 941 dolardan tamamlamıştı.

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