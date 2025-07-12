Altın, Dolar, Borsa... En Çok Kazandıran Belli Oldu

Borsa İstanbul, haftayı yüzde 0,80 yükselişle tamamladı. Gram altın, dolar ve euroda sınırlı artışlar görüldü. Yatırım fonları içinde en fazla kazancı borsa yatırım fonları sağladı.

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Altın, Dolar, Borsa... En Çok Kazandıran Belli Oldu
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,80 değer kazancıyla tamamladı. BIST 100 endeksi haftalık bazda en düşük 9.957,84, en yüksek 10.441,05 puanı gördü ve haftayı 10.358,46 puandan kapattı.

ALTIN YÜKSELDİ

Altın fiyatlarında da artış yaşandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,47 yükselerek 4 bin 330 liraya çıktı. Cumhuriyet altını yüzde 1,76 artarak 29 bin 260 liraya, çeyrek altın ise yüzde 1,77 yükselerek 7 bin 252 liraya ulaştı.

DOLAR VE EURO ARTTI

Döviz piyasasında da yükseliş trendi sürdü. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,86 artışla 40,1770 liraya yükselirken, euro yüzde 0,14 primle 47,0590 liraya çıktı.

EN ÇOK GETİRİ YATIRIM FONLARINDA

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, emeklilik fonları ise yüzde 0,77 değer kazandı. Fon kategorileri arasında en çok getiri sağlayan, yüzde 1,36 artışla "borsa yatırım" fonları oldu.

Kaynak: AA

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