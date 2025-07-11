Skoda’dan Yılın İlk Yarısında Rekor Büyüme

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2024 yılını rekorlarla tamamlayan Skoda, 2025’e de hızlı bir başlangıç yaptı. İçten yanmalı motorlar, hafif hibrit ve plug-in hibrit sistemlerinin yanı sıra tam elektrikli araçlardan oluşan geniş ürün gamı, satış artışının ana etkenleri arasında yer aldı.

Yeni piyasaya sürülen tam elektrikli Elroq modeline olan yüksek talep ile birlikte Enyaq SUV ve Enyaq Coupe modelleri, elektrikli segmentteki büyümeyi hızlandırdı. Elektrikli araç satışları, 2024’ün aynı dönemine göre %148 artış gösterdi. Şirketin Avrupa’daki toplam teslimatları içinde elektrikli araçların payı %23’e yükseldi. Bu oran geçen yıl %9 seviyesindeydi.

TÜRKİYE PAZARINDA 9. SIRAYA YÜKSELDİ

Skoda, Türkiye otomobil pazarında da güçlü bir yarıyıl geçirdi. Yüce Auto-Skoda distribütörlüğünde faaliyet gösteren marka, 2025'in ilk yarısında 20.181 adetlik satışa ulaştı. Bu performansla pazarda %4’ün üzerinde pay elde eden Skoda, 9. sıraya yerleşti.

Türkiye’de en çok tercih edilen modeller sırasıyla 4.635 adetle Octavia, 4.625 adetle Superb ve 4.369 adetle Kamiq oldu. Yaklaşık 2 ay önce satışa sunulan elektrikli modellerden Elroq 648 adetlik satışa ulaşırken, Enyaq Coupe 55, Enyaq ise 46 adet satıldı.

Skoda, yılın ikinci yarısında da elektrikli araç portföyünü genişleterek ve çevreci teknolojilere odaklanarak büyüme ivmesini sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA