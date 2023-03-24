AKP'nin 'ekonomi planı' yangına döndü, şirketler kapılarına kilit vurdu!

Türkiye'de kurulan şirket sayısı 2023 yılı Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 9 bin 473 olarak gerçekleşti. Şubat 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 52,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 42,4 arttı.

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AKP'nin 'ekonomi planı' yangına döndü, şirketler kapılarına kilit vurdu!

GERÇEK GÜNDEM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planı yine işe yaramadı. Erdoğan'ın ekonomik planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

Bu gelişmelerle birlikte enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişelerle yükselişe geçen dolar/TL ekonomik krizde yangına neden oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şubat ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistikleri verilerine göre, Şubat 2023’te, Şubat 2022’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,7 azalmış olup, kurulan kooperatif sayısı yüzde 51,1 arttı.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA HIZLI ARTIŞ

Şubat 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 52,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 42,4 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20,4 azalış oldu.

İLK İKİ AYDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

2023’ün ilk iki ayında, 2022’in ilk iki ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 52,5 kapanan kooperatif sayısı yüzde 33,7 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,7 azalış oldu.

SON BİR AYDA KURULAN ŞİRKET SAYISINDA AZALIŞ

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,6 kurulan kooperatif sayısı yüzde 5,4 azaldı.

KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİ AZALDI

2023 yılında toplam 24 bin 145 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 20.828 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 77,4’ünü, 2 bin 881 anonim şirket ise yüzde 22,6’sını oluşturmaktadır.

Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 32 oranında azaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye ekonomisi AKP Recep Tayyip Erdoğan
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