Türkiye'ye gelen turist sayısında son iki yılın en düşük artışı!

Türkiye’ye şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 21,35 artış ile 1 milyon 870 bin 414 yabancı ziyaretçi geldi. Böylelikle yabancı ziyaretçi sayısında Şubat 2021'den bu yana en düşük artış görüldü.

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Türkiye'ye gelen turist sayısında son iki yılın en düşük artışı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının ilk iki ayına yönelik turizm verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye’ye şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 21,34 artış ile 1 milyon 870 bin 414 yabancı ziyaretçi geldi. Şubat ayında kaydedilen yıllık artış 2 yılın en düşük artış oldu.

ŞUBAT AYI VERİLERİ

Şubat ayında Rusya'dan 227 bin 965, Bulgaristan'dan 150 bin 873, Almanya'dan ise 148 bin 169 kişi Türkiye'ye giriş yaptı.

Rusya, şubat ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 103 artışla birinci, Bulgaristan yüzde 17,14 artışla ikinci, Almanya da yüzde 15,16 artışla üçüncü sırada yer aldı.

Almanya'yı İran ve Gürcistan takip etti.

İLK İKİ AY VERİLERİ

Verilere göre, Rusya, yüzde 105,99 artışla ocak ve şubat aylarında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu.

Bulgaristan yüzde 33,19 artış oranıyla ikinci, Almanya yüzde 24,6 artış ile üçüncü sırada yer aldı. İran ile Gürcistan da sırasıyla en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasına girdi.

İlk iki ayda Rusya'dan 507 bin 513, Bulgaristan'dan 318 bin 11, Almanya'dan ise 288 bin 124 kişi ağırlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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