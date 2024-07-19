AKP'den Milyonları İsyan Ettirecek Değişiklik! Yaş, Prim Gün Sayısı... Emeklilik Sistemi Sil Baştan

Emekliler enflasyon altında ezilirken AKP, yeni düzenleme için düğmeye bastı. Ekonomimden Besti Karalar'ın haberine göre; AKP kaynaklarının yaptığı açıklamada, emeklilik sistemi tamamen değiştirilecek. Emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65 olarak sabitlenecek ve herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. Emekli maaşı düşük olanlara yol, gıda, kira gibi destekler sağlanacak.

KÖK MAAŞ EN DÜŞÜK EMELİ MAAŞI EŞİT DEĞİL

Teknik olarak kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemediği için, 6 ayda bir bu alanda yasa çıkarmak yerine başka bir formül uygulanacak. Düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanlara sosyal destekler sağlanacak. Yol-gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek.

Yapılan çalışmaya göre hâlen 58 ve 60 olan emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65’e yükseltilecek. Ancak bu durum, EYT ile getirilen hakları etkilemeyecek. AKP'nin üzerinde çalıştığı reform paketinin 2025 bütçesi sonrasında ele alınması bekleniyor. Kademeli bir geçiş süreci de öngörülüyor.