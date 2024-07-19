Dolar ve Euro Vitesi 5'e Taktı: Artış Sürüyor!

Bir süredir artış gösteren dolar ve euro kurunda, yükseliş mütemadiyen sürüyor. Dolar güne 33,11'den, euro ise 36,06'dan başladı.

Dolar ve Euro Vitesi 5'e Taktı: Artış Sürüyor!

İstanbul serbest piyasada dolar 33,1150 liradan, euro 36,0630 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,1130 liradan alınan dolar, 33,1150 liradan satılıyor. 36,0610 liradan alınan euro kurunun satış fiyatı ise 36,0630 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 33,0600 lira, euro kurunun satış fiyatı ise 36,0610 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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