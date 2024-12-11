Akaryakıtta ‘Taşıt Tanıma’ Krizi! EPGİS ve PÜİS Mahkeme Yolunu Tutacak: Hepsini Ek Maliyet Korkusu Sardı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) akaryakıt sektöründe tartışmalara neden oldu. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), sistemin bayilere ciddi mali yük getireceğini belirterek yürütmenin durdurulması talebi ile dava açmıştı. Şimdi ise Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) da dava için hazırlıklara başladı.

TABGİS Başkanı Murat Bilgin, bayi kazançlarının kredi kartı maliyeti nedeniyle zaten azaldığını, UTTS’nin küçük şehirlerdeki bayiler için sürdürülemez bir yük olacağını söyledi. Bilgin, LPG’li araçlara şimdilik takılmayacağını, elektrikli araçlarda da bu sistemin olmayacağını belirtirken özellikle kurye, kargo ve benzeri dağıtım işi yapılan motosikletlerde UTTS’nin zorunlu olacağına dikkat çekti.

EK MALİYET KORKUSU

PÜİS Başkanı İmran Okumuş, istasyonların bu ek maliyeti taşıyamayacağını belirterek, “Mahkemeye uygulamanın iptal edilmesi gerektiğini detaylı bir şekilde anlatmak için titizlikle çalışma yürütüyoruz” dedi.

EPGİS DE TEPKİLİ

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş ise UTTS’nin halka ve bayilere 80-90 milyar liralık bir yük getireceğini ancak bu yatırımla önlenebilecek kayıp kaçağın 2-3 milyar lira olduğunu ifade etti. Aktaş, “Bu maliyete karşılık ne kadar kaçak önleneceği belli değil. Bize göre en fazla 2-3 milyar lira. Bu tutar için devasa yük halka yüklenir mi? Devlet kayıp kaçağını önleyecekse yatırımı kendisi yapmaz mı? Niçin o yatırımı halka ve bayilere yaptırıyor? Hukuka uyan hiçbir tarafı yok” dedi.

Kaynak: Sözcü