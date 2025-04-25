Akaryakıtta Son Durum: Benzin, Motorin ve LPG Ne Kadar?
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatlarında son durum merak ediliyor. İşte 25 Nisan güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaya yol açmaya devam ediyor.
25 Nisan 2025 tarihi itibarıyla büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel durum şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,15 TL
Motorin: 45,36 TL
LPG: 27,39 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,00 TL
Motorin: 45,24 TL
LPG: 26,79 TL
Ankara
Benzin: 45,75 TL
Motorin: 46,17 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir
Benzin: 46,11 TL
Motorin: 46,51 TL
LPG: 27,24 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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