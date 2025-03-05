Akaryakıta İkinci İndirim! Benzin Fiyatı 1,30 TL Daha Düşecek (5 Mart Çarşamba Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)

Son dakika: Benzin ve motorin (mazot) fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol fiyatları ABD’nin Kanada ve Meksika tarifeleri sonrasında düştü. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in iki ülkedeki bazı tarifeleri geri çekebileceğini söylemesi piyasalarda daha fazla belirsizliğe yol açtı. Ham petrol son üç seansta yüzde 3 düştükten sonra varil başına 68 doların altına kadar geri çekildi, brent ise şu sıralar 71 dolar seviyelerinde bulunuyor. Yaşanan bu düşüş akaryakıt pompa fiyatları üzerinde bir indirimi daha beraberinde getirdi. Peki 5 Mart Çarşamba güncel benzin fiyatları ne kadar? Mazot fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA: BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA

Benzin litre fiyatı dün 1,15 TL düşmüştü. Bugün gelen son dakika haberine göre benzinde bir indirim daha bekleniyor. İndirimin Cuma gününden itibaren geçerli olacağı ve rakamın da 1,30 TL olacağı öğrenildi.

Motorin grubunda ise geçtiğimiz günlerde 1,43 TL indirim gelmişti. Şu an için mazot fiyatında herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

5 MART ÇARŞAMBA GÜNCEL BENZİN MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında motorin fiyatı 46,46 TL seviyesinde bulunuyor. Avrupa yakasında ise 46,57 TL’den satılıyor. Benzin fiyatları da Avrupa yakasında 45,28 TL ve Anadolu yakasında ise 45,12 TL seviyelerinde bulunuyor.

İzmir’de güncel mazot litre fiyatı 47,68 TL’den satışa sunuluyor. Benzin 46,22 liradan tabelaya yansıyor.

Ankara’da motorin fiyatları 47,29 TL, benzin de 45,83 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi