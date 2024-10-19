Akaryakıta Çifte İndirim Geliyor! Tarih Belli Oldu

Türkiye’de iğneden ipliğe her şeye zam gelirken, akaryakıt fiyatlarında da gelen fiyat artışlarıyla vatandaşlar tabela değişim hızına yetişemiyordu. Bu kez otomobil sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi.

Geçen hafta art arda zam gelen akaryakıt fiyatlarında bu kez çifte indirimle fiyatlar düşecek. 22 Ekim Salı, hem benzin hem de motorinde düşüş bekleniyor. Orta Doğu’da yaşanan gerilimlerin ardından 80 dolara çıkan brent petrol fiyatı Türkiye’de de tabelayı değiştirmişti.

Bu hafta brent petrolün varil fiyatı 72 dolara kadar inerken, bu gelişme Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. 22 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 87 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruş fiyat düşüş olması bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLARDA SON DURUM NE?

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 44.69 TL

İstanbul (Anadolu): 44.57 TL

Ankara: 45.09 TL

İzmir: 45.54 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 43.54 TL

İstanbul (Anadolu): 43.47 TL

Ankara: 44.07 TL

İzmir: 44.57 TL

OTOGAZ

İstanbul (Avrupa): 25.13 TL

İstanbul (Anadolu): 24.59 TL

Ankara: 25.14 TL

İzmir: 25.04 TL