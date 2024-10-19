Altın Fiyatları Tahmini! ABD’li Dev Banka Açıkladı

Küresel riskler ve artan enflasyon baskıları altını yeniden yatırımcıların gözdesi haline getirdi. Bu kapsamda Bank of America, ons altın fiyatı için tahminlerini güncelledi. Dev banka altının daha da cazip hale geleceğini ve ons başına 3000 dolara ulaşabileceğini değerlendiriyor.

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Altın Fiyatları Tahmini! ABD’li Dev Banka Açıkladı

Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altın fiyatı 1922 doların üzerine çıkarak rekor kırarken Bank of America (BofA) stratejistlerinden yeni bir tahmin geldi. Uzmanlara göre artan küresel riskler ve enflasyon baskıları altını yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Özellikle merkez bankalarının borçlanmaları ve enflasyonun getirdiği risklerden korunmak amacı ile altına yönelindiğini kaydettiler.

Altın Fiyatları Tahmini! ABD’li Dev Banka Açıkladı - Resim : 1

BOFA’DAN ALTIN TAHMİNİ

Dünyada yaşanan gelişmeler ışığında stratejistler altının ons fiyatı için yüzde 10,2'lik bir artış ile 3000 dolar tahmini yapıyorlar. Bu durum merkez bankalarının döviz rezervlerini çeşitlendirmesi ve altının rezervlerdeki payını artırması ile desteklendi. Verilere bakıldığında altın rezervlerinin payı kasalarda son 10 yılda yüzde 3’ten yüzde 10’a çıktı.

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