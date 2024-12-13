Akaryakıt İstasyonları İçin Darphane’den Kolaylık! Ücretsiz Değişim Yapılacak: 10 Gün Süre Verildi

Geçtiğimiz günlerde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) akaryakıt sektörüne yükleyeceği maliyetlerin sendikaları harekete geçirerek dava açacağı ifade edilmişti. Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dava için hazırlıklarını sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Darphane ve PÜİS arasında yapılan görüşmelerde, istasyonların UTTS başvurusu sırasında ödemesi gereken 50 bin TL tutarındaki hizmet bedelinin süresi, 1 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Karar ile istasyonların sisteme geçiş sürecinin hızlanması beklenirken Darphane Genel Müdürü Abdullar Yasir Şahin’den açıklama geldi. İş birliğinin kayıt dışı ekonomi ile mücadelede kamu ve sektör dayanışmasının güçlü bir örneği olduğunu belirtti. PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş ise taleplerinin dikkate alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

BEDELSİZ DEĞİŞİM YAPILACAK

Darphane, PÜİS, PETDER ve TABGİS temsilcileri ile yaptığı görüşmelerin ardından akaryakıt istasyonlarında kullanılan mevcut Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) tabanca okuyucularının UTTS’ye uyumlu cihazlarla ücretsiz değiştirileceğini duyurdu.

SON BAŞVURU TARİHLERİ

Akaryakıt istasyonu sahiplerinin 23 Aralık 2024 tarihine kadar UTTS’ye kayıt işlemlerinin tamamlaması ve gerekli donanım siparişlerini vermesi gerekiyor. Tüm montaj işlemlerinin ise 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanması zorunlu tutuldu.

Kaynak: Haber Merkezi