Akaryakıt İstasyonları İçin Darphane’den Kolaylık! Ücretsiz Değişim Yapılacak: 10 Gün Süre Verildi

Benzin istasyonlarında maliyet tartışmaları yaratan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için Darphane’den karar geldi. Dava açmaya hazırlanan PÜİS ile masaya oturan Darphane yetkilileri istasyonların UTTS başvurusu sırasında ödemesi gereken 50 bin TL tutarındaki hizmet bedelinin süresinin 1 yıldan 5 yıla çıkarıldığını bildirdi. Ayrıca akaryakıt istasyonlarının UTTS uyumlu cihazlar ile değişimlerin de ücretsiz olacağı son başvuru tarihinin ise 23 Aralık olduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
Akaryakıt İstasyonları İçin Darphane’den Kolaylık! Ücretsiz Değişim Yapılacak: 10 Gün Süre Verildi

Geçtiğimiz günlerde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) akaryakıt sektörüne yükleyeceği maliyetlerin sendikaları harekete geçirerek dava açacağı ifade edilmişti. Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dava için hazırlıklarını sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Darphane ve PÜİS arasında yapılan görüşmelerde, istasyonların UTTS başvurusu sırasında ödemesi gereken 50 bin TL tutarındaki hizmet bedelinin süresi, 1 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Karar ile istasyonların sisteme geçiş sürecinin hızlanması beklenirken Darphane Genel Müdürü Abdullar Yasir Şahin’den açıklama geldi. İş birliğinin kayıt dışı ekonomi ile mücadelede kamu ve sektör dayanışmasının güçlü bir örneği olduğunu belirtti. PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş ise taleplerinin dikkate alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akaryakıt İstasyonları İçin Darphane’den Kolaylık! Ücretsiz Değişim Yapılacak: 10 Gün Süre Verildi - Resim : 1

BEDELSİZ DEĞİŞİM YAPILACAK

Darphane, PÜİS, PETDER ve TABGİS temsilcileri ile yaptığı görüşmelerin ardından akaryakıt istasyonlarında kullanılan mevcut Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) tabanca okuyucularının UTTS’ye uyumlu cihazlarla ücretsiz değiştirileceğini duyurdu.

SON BAŞVURU TARİHLERİ

Akaryakıt istasyonu sahiplerinin 23 Aralık 2024 tarihine kadar UTTS’ye kayıt işlemlerinin tamamlaması ve gerekli donanım siparişlerini vermesi gerekiyor. Tüm montaj işlemlerinin ise 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanması zorunlu tutuldu.

BENZİN FİYATLARI SON DAKİKA: ÖTV Zammı Öncesi Akaryakıt Fiyatları Değişiyor! Rakam Bu Kez 98 Kuruş (13 Aralık Cuma Benzin-Mazot Fiyatı)BENZİN FİYATLARI SON DAKİKA: ÖTV Zammı Öncesi Akaryakıt Fiyatları Değişiyor! Rakam Bu Kez 98 Kuruş (13 Aralık Cuma Benzin-Mazot Fiyatı)Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt
Son Güncelleme:
Yargı Dizisiyle Ünlendi! Yeni Diziyle Setlere Geri Dönüyor Yargı Dizisiyle Ünlendi! Yeni Diziyle Setlere Geri Dönüyor
Toprağa Serpiştirin : Çiçeklerinizin Solması ve Çürümesini Önlüyor Toprağa Serpiştirin : Çiçeklerinizin Solması ve Çürümesini Önlüyor
500 TL, 1000 TL Banknotların Üzerindeki İsimleri Bile Söylediler! Beklenen Açıklama Geldi 'Abdülhamit mi, Necip Fazıl mı?' Tartışması Bile Yapıldı
Arsa ve Tarlası Olanlar Dikkat! Tapuda İmar Trans­feri Dönemi, Arsanız Başka Bir Şehre Aktarılabilecek Arsa ve Tarlası Olanlar Dikkat! Tapuda İmar Trans­feri Dönemi, Başka Bir Şehre Aktarılabilecek