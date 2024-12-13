BENZİN FİYATLARI SON DAKİKA: ÖTV Zammı Öncesi Akaryakıt Fiyatları Değişiyor! Rakam Bu Kez 98 Kuruş (13 Aralık Cuma Benzin-Mazot Fiyatı)

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorin için 97’şer kuruşluk indirim yapılmıştı. Şu an güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da mazot litre fiyatı 43,26 TL ve benzin litresi ise 42,12 TL’den satılıyor. Ancak motorinde rakam bu geceden itibaren değişiyor. Peki akaryakıta indirim mi geliyor, zam mı var? Benzin, motorin fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar…

BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Sektör temsilcilerinden elde edilen bilgiye göre, benzin fiyatı için 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zammın tabelaya yansıması bekleniyor.

AKARYAKITA ÖTV ZAMMI DA YOLDA

Öte yandan TÜİK’in 3 Ocak’ta açıklayacağı enflasyon verilerinin ardından 2024 ikinci yarısı için Yİ-ÜFE oranı da netleşecek. Böylece akaryakıtta ÖTV maktu tutarları belirlenecek. Hesaplamalara göre artış oranı yüzde 1 olsa bile benzin, motorin ve LGP’de ÖTV artışı yüzde 8,2’ye yükselecek. Bu artışa yüzde 20 KDV’nin eklenmesi ile daha yüksek bir zam görülecek. Böylece bir litre benzindeki toplam ÖTV ve KDV artışı 1 lira 11 kuruş olacak. Motorinde bu rakam 1,4 TL ve otogazda ise 85 kuruş olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 ARALIK 2024 CUMA)

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 42,12 TL

Motorin: 43,26 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 42,01

Motorin: 43,20 TL

İZMİR

Benzin: 43,03 TL

Motorin: 44,34 TL

ANKARA

Benzin: 42,56 TL

Motorin: 43,85 TL

Kaynak: Haber Merkezi