Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum

Akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor. 22 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları 46-48 TL bandında seyrediyor.

Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklık ve arka arkaya gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 22 Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye'nin üç büyük şehrinde benzin, motorin ve LPG fiyatları merak ediliyor.

İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,83 TL
Motorin: 46,10 TL
LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,69 TL
Motorin: 45,99 TL
LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 47,48 TL
Motorin: 46,94 TL
LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 47,82 TL
Motorin: 47,27 TL
LPG: 26,04 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt Benzin
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak
Bitcoin Tarihi Zirveye Ulaştı! Yüzde 4.5’lik Artışla 109 Bin Doları Geçti Yüzde 4.5’lik Artışla 109 Bin Doları Geçti
TOKİ'nin 250 Bin Konutluk Projesinde Geri Sayım Başladı TOKİ'nin 250 Bin Konutluk Projesinde Geri Sayım Başladı
Ayak Serçe Parmağındaki Darbe Neden Tüm Vücudu Etkiler? İşte Şaşırtan Gerçek Ayak Serçe Parmağındaki Darbe Neden Tüm Vücudu Etkiler? İşte Şaşırtan Gerçek
ÇOK OKUNANLAR
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem Ege'de 6 Büyüklüğünde Deprem
Kandilli Duyurdu; Tunceli'de Deprem Kandilli Duyurdu; Tunceli'de Deprem
Hasan Toktaş'tan 'WhatsApp Mesajı' Açıklaması Hasan Toktaş'tan 'WhatsApp Mesajı' Açıklaması
HSK'nın Yeni Üyeleri Resmi Gazete'de Yayımlandı HSK'nın Yeni Üyeleri Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ege'deki 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Uzmanlardan Peş Peşe Açıklama Ege'deki Depremin Ardından Uzmanlardan Peş Peşe Açıklama