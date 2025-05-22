Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum
Akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor. 22 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları 46-48 TL bandında seyrediyor.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklık ve arka arkaya gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 22 Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye'nin üç büyük şehrinde benzin, motorin ve LPG fiyatları merak ediliyor.
İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46,83 TL
Motorin: 46,10 TL
LPG: 26,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46,69 TL
Motorin: 45,99 TL
LPG: 25,59 TL
Ankara
Benzin: 47,48 TL
Motorin: 46,94 TL
LPG: 26,09 TL
İzmir
Benzin: 47,82 TL
Motorin: 47,27 TL
LPG: 26,04 TL
Kaynak: Haber Merkezi