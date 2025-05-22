Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklık ve arka arkaya gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 22 Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye'nin üç büyük şehrinde benzin, motorin ve LPG fiyatları merak ediliyor.

İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,83 TL

Motorin: 46,10 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,69 TL

Motorin: 45,99 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 47,48 TL

Motorin: 46,94 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 47,82 TL

Motorin: 47,27 TL

LPG: 26,04 TL

Kaynak: Haber Merkezi