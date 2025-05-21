TOKİ'nin 250 Bin Konutluk Projesinde Geri Sayım Başladı

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ili kapsayacak şekilde planlanan proje için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sosyal konut ihtiyacının yoğun olduğu bölgelerde konumlandırılması planlanan projeye yönelik vatandaşların ilgisi ise oldukça yüksek.

BAKAN MURAT KURUM'DAN KAMPANYA MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda geniş kapsamlı bir sosyal konut kampanyası başlatılacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Deprem bölgesiyle birlikte yıl sonunda tüm Türkiye’yi kapsayacak büyük bir sosyal konut kampanyasına imza atacağız. Gençlerimiz, emeklilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız için özel kontenjanlar oluşturulacak. Kampanyaya ilişkin detayları Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.”

BAŞVURU ŞARTLARI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Resmi şartlar henüz kamuoyuyla paylaşılmasa da geçmiş TOKİ projeleri göz önünde bulundurularak başvurular için aşağıdaki kriterlerin geçerli olması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Proje kapsamında daha önce konut sahibi olmamış olmak

Belirli bir gelir seviyesinin altında yer almak

Başvuru yapılacak şehirde ikamet etmek

Gençler ve emeklilere özel kontenjanlardan yararlanmak

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve Ziraat Bankası ile Halkbank şubeleri aracılığıyla alınması bekleniyor. Kampanyaya dair kura takvimi, il bazında konut dağılımı ve diğer detaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yıl sonunda kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak: Haber Merkezi