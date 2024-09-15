60 Liralık Sigaranın Kaç Lirası Vergi?
Sigaralarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, maktu vergi ise 5,7424 TL'den 7,8 TL'ye yükseltildi. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 60 TL'lik bir sigara paketinin 51,85 TL'si, 80 TL'lik bir sigara paketinin ise 63,93 TL'si vergilerden oluştuğunu söyledi.
Sigaralar için özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarları yeniden belirlendi. Karar ile, sigaraların ÖTV oranlarında indirim yapılarak maktu vergi tutarları artırıldı.
Sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı.
SİGARANIN KAÇ LİRASI VERGİ?
Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, dün yapılan ÖTV düzenlemesiyle sigaradaki vergi oranını hesapladı.
Buna göre; satış fiyatı 60 TL olan bir paket sigaranın 51,85 TL’si, satış fiyatı 70 TL olan bir paket sigaranın 56,91 TL’si, satış fiyatı 80 TL olan bir paket sigaranın 63,93 TL’si vergilerden oluşuyor.
Dün yapılan ÖTV düzenlemesinden sonra;— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) September 15, 2024
-Satış fiyatı 60₺ olan bir paket sigaranın 51,85₺’si
-Satış fiyatı 70₺ olan bir paket sigaranın 56,91₺’si
-Satış fiyatı 80₺ olan bir paket sigaranın 63,93₺’si vergilerden oluşmaktadır.