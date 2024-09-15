Türk Devinden 600 Milyon Liralık Otomotiv Hamlesi

Türkiye’nin önde gelen metal şirketlerinden Borusan, Romanya’nın Prahova kentinde yer alan Ploieşti’de 805 bin euro bedelle arazi satın aldı ve bu bölgede çelik boru işleme tesisi kurdu. 15 milyon euro (yaklaşık 560 milyon TL) yatırımla hayata geçirilen tesisin, iki yıl içinde yıllık 10 bin ton boru üretme kapasitesine ulaşması bekleniyor.

Bu yatırımla Borusan, Avrupa’daki ikinci büyük tesisini Romanya’da faaliyete geçirmiş oldu. Daha önce İtalya’da bulunan Vobarno fabrikasında ortaklık yapmış olan Borusan, bu kez Alman ortağı Mannessman ile birlikte başlattığı Romanya yatırımına, ortaklık sona erse de devam etti.

Romanya hükümeti, Borusan’ın bu yatırımı için 5,83 milyon euro devlet desteği sağladı. Yeni tesis, otomotiv sanayisi için boru üretimi yapacak ve Dacia, Ford Otosan gibi markaların yanı sıra Almanya, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’daki şirketler de müşterileri arasında yer alacak. Şirket, faaliyetlerine başladığında yıllık 7 milyon euro ciro hedefliyor.

Kaynak: Dünya